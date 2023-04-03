Силуанов пока не знает, как быстро обменять замороженные российские активы

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ещё осенью прошлого года Центробанк и Минфин говорили об обмене замороженных за границей российских активов. Но пока никакого решения не принято.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что продолжает работу по обмену заблокированных активов российских и зарубежных инвесторов. Об этом он сообщил блогеру Ксении Падериной. Трансляцию данного интервью вел сам Минфин.

"Но то, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, — это точно, — заявил министр. — Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести".

По словам Силуанова, заинтересованность в данном обмене демонстрируют все стороны, однако сложившаяся ситуация является крайне непростой, её невозможно быстро решить. После начала СВО западные страны ввели санкции против российского финансового сектора, активы пяти миллионов российских инвесторов заблокировали. В ответ Центробанк ввёл запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг В октябре 2022 ЦБ говорил, что готов пойти на обмен замороженных активов между российскими и иностранными инвесторами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Экономист: «Нет ничего страшного в заморозке золотовалютных резервов