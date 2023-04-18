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Посетители отеля в Ростове-на-Дону обеспокоены условиями содержания бурых медведей: кормят конфетами с фантиками

0:51
Россия

Посетители отеля «Седьмое Небо» в Ростове-на-Дону обеспокоены условиями содержания бурых медведей на территории комплекса.  

Посетители отеля в Ростове-на-Дону обеспокоены условиями содержания бурых медведей: кормят конфетами с фантиками

По словам одной из посетительниц, медведи на территории отеля содержатся в маленькой клетке, а кормят их конфетами с фантиками вместо нормальной пищи для диких зверей. Также женщина отметила, что у животных нет воды. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Неравнодушная посетительница решила поинтересоваться у охранника о том, как персонал ухаживает за медведями. Мужчина заверил, что за ними ухаживают должным образом, просто этого никто не видит.

Однако, как сообщает источник, известно о том, что ранее к владельцу комплекса уже обращались с просьбой улучшить условия содержания животных.

 

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Бурый медведь - интересные факты
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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