В Прибайкальском нацпарке Иркутской области начали пробуждаться дикие медведи

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" предупредило граждан о пробуждении диких медведей.

В сибирской области начали просыпаться медведи. В частности, в Иркутской области уже были замечены бодрствующие хищники. Об этом сообщает gorod55.ru.

В настоящее время по региону активно разгуливают пока что только самцы, так как они первыми пробуждаются после зимней спячки. Примерно через 2-3 недели к ним присоединятся самки с медвежатами.

В этой связи специалисты напомнили о мерах предосторожности, чтобы не встретиться с хищниками в Прибалтийском национально парке. Для этого не нужно оставлять мусор и пищевые отходы на стоянках, а также по пути следования. Также помочь обезопасить свое передвижение по маршрутам может обозначение себя звуком — разговором или стуком незакрепленного снаряжения.

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«Заповедное Прибайкалье»