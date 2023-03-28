Оперативная группа ФГБУ "Заповедное Приамурье" обнаружила следы крупного бурого медведя в Хабаровском крае

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время патрулирования охраняемой территории Анюйского национального парка оперативная группа ФГБУ "Заповедное Приамурье" обнаружила следы бурого медведя на заснеженной дороге в урочище "Бихан". Это свидетельствует о том, что животные вышли из зимней спячки в Хабаровском крае.

"Судя по следам, это крупный медведь, скорее всего, самец, ведь рядом других отпечатков следов обнаружено не было, а в эту пору взрослые самки всегда бывают с детёнышами", — приводит transsibinfo.com слова начальника опергруппы ФГБУ "Заповедное Приамурье" Алексея Путятина.

Передвигаясь по дороге не спеша, животное оценивало окружающую обстановку и пыталось определить, что делать дальше. Находить пищу в это время года данным млекопитающим непросто.

Заместитель директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин пояснил, что пока в лесу нет достаточного количества корма для медведей. Они могут залечь дремать в убежище или у корней больших деревьев, но обратно в берлогу не возвращаются.

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