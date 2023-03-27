Запахло весной: в зоопарке Удмуртии вышел из спячки гималайский медведь

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В зоопарке Удмуртии пробудился после зимней спячки гималайский медведь Фил. Косолапый сразу вышел на прогулку.

Весна пробудила лохматого жителя удмуртского зоопарка. Чёрный медведь с белой грудкой насладился свежим воздухом, попробовал снег на вкус и осмотрел свой вольер.

Ранее сообщалось, что на жительницу Курской области напал гималайский медведь.

В пресс-службе зоопарка рассказали о привычках косолапого. Фил обычно выходит гулять во второй половине дня, а до обеда проводит в берлоге.

Как сообщает издание udm-info.ru, у гималайского медведя есть любимые развлечения. Он проводит много времени на игровом комплексе, где у него есть свои игрушки. Активность мишки повышается в солнечную погоду.

В зоопарке ожидают также пробуждения медведиц.

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