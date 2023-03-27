В зоопарке Удмуртии пробудился после зимней спячки гималайский медведь Фил. Косолапый сразу вышел на прогулку.
Весна пробудила лохматого жителя удмуртского зоопарка. Чёрный медведь с белой грудкой насладился свежим воздухом, попробовал снег на вкус и осмотрел свой вольер.
Ранее сообщалось, что на жительницу Курской области напал гималайский медведь.
В пресс-службе зоопарка рассказали о привычках косолапого. Фил обычно выходит гулять во второй половине дня, а до обеда проводит в берлоге.
Как сообщает издание udm-info.ru, у гималайского медведя есть любимые развлечения. Он проводит много времени на игровом комплексе, где у него есть свои игрушки. Активность мишки повышается в солнечную погоду.
В зоопарке ожидают также пробуждения медведиц.
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