В Тюмени заметили кортеж премьера РФ Мишустина, состоящий из 17 машин

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Российский премьер Михаил Мишустин приехал в Тюмень. Местные жители заметили его кортеж, состоящий из 17 автомобилей, передаёт nashgorod.ru, ссылаясь на данные соцсетей.

По информации издания, кортеж состоял из двух машин ГИБДД и 15 авто марок Mercedes, Ford, Toyota и Volkswagen. В региональном правительстве сообщили, что Мишустин действительно находится на территории Тюмени. Как пояснили представители ведомства, премьер-министр уже встретился с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и руководителем Тюменской области Александром Моором.

Пользователи соцсетей также сообщили об огромной пробке у завода "Тюменских моторостроителей", где ожидают приезда Мишустина.

Ранее Мишустин заявил, что Россия в 2024 году может обогнать развитые государства по росту валового внутреннего продукта (ВВП).