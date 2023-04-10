Налоговики в Тюмени банкротят крупного подрядчика "СИБУРа"

Налоговая служба Тюмени начала процедуру банкротства АО "Промэкскавация". По данным арбитражных дел, иск был подан на прошлой неделе, но еще не получил свое разрешение (дело А70-7500/2023). Сумма обязательств компании пока не известна, сообщает nashgorod.ru.
Основным контрагентом АО "Промэкскавация" является "СИБУР" (предприятие "ЗапСибНефтехим" в Тобольске), согласно СБСИ. Объем продаж организации в 2021 году составил 1,4 млрд рублей, а количество сотрудников - 390 человек.
АО "Промэкскавация" уже почти 5 лет работает с "СИБУРом".
Ранее сообщалось, что тобольский суд признал Юрия Батта виновным в причинении ущерба на сумму 2,3 млрд рублей. Батт подписал два распоряжения, разрешившие ООО "Промэкскавация" использовать землю в заказнике.
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