Россиян начали приглашать в налоговую инспекцию для уточнения источника дохода

В марте 2023 года некоторых россиян начали приглашать в налоговую инспекцию для уточнения некоторых источников доходов. Отмечается, что письма приходили тем гражданам, которые недавно приобретали дорогостоящие автомобили или недвижимость. Также приглашения поступили и тем, кто часто совершал поездки за границу.

Эксперты подчеркивают, что налоговый орган вправе запрашивать информацию о доходах и уточнять декларации сотрудников организаций. Но некоторые отделы предпочитают личное общение с налогоплательщиками.

Сообщается, что нужно поостеречься неофициальным работникам. Так как любой доход должен иметь какое-то объяснение. Специалисты рекомендуют заблаговременно готовиться к встрече с представителями службы и подготовить ответы на все претензии. К объяснениям необходимо приложить все документы, которые подтвердят ваши доводы, отмечает argumenti.ru. Более того, налогоплательщик имеет право прийти в сложившийся ситуации с юристом.

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