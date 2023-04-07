Посетившие Россию немецкие туристы назвали четыре возмутивших их вещи

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Побывавших в России с первым визитом немецких туристов удивили и даже возмутили в нашей стране четыре вещи. О них рассказала россиянка, пригласившая немцев в страну.

Больше всего немцев удивил запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, включая улицы и парки. В Германии можно покупать пиво уже с 16 лет, а употреблять его разрешено почти всюду, кроме общественного транспорта и некоторых вокзалов. Также не понравилось немцам запрещение продажи спиртных напитков после девяти часов вечера.

Вторым неприятно удивившим их фактом стал постоянный шум и музыка из машин под окнами домов. Третья ситуация происходила в очередях, поскольку многие россияне пытались протиснуться вперёд, не соблюдая очерёдности. Об этом россиянка написала в своём канале на "Дзен".

Последнее, с чем столкнулись немцы в России, это сильная давка в общественном транспорте, особенно в электричках в часы пик.

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