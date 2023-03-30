Эксперт по туризму о причинах роста цен на отдых в Сочи: в России теперь много невыездных

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин в беседе с Pravda.Ru рассказал о преимуществах отдыха в Сочи и о причинах повышения цен на курорты РФ.

Бандурин рассказал, что в Сочи мало гостиниц, но спрос при этом на них большой.

"Долететь можно без всякой визы, без ничего. В Дубае жарко летом. Летом туда никто не летает. Там 50 градусов. Там невозможно отдыхать. Туда зимой летают. А в Сочи летом как раз та погода, как в Дубае, то есть 30 градусов. Поэтому и спрос возрастает резко", — объяснил специалист.

Бандурин напомнил, что в России появилось много невыездных граждан. Отметил он и трудности с получением визы в Европу.

Он считает, что сервис курортов Краснодарского края будет заметно улучшаться. При этом, по его словам, возникают проблемы с утилизацией отходов от наплыва туристов.

"В Дубае летом цены снижаются, потому что там жара. Поэтому, естественно, там цены поднимаются, а спрос на Сочи возрастает, поэтому цены выравниваются", — поделился своим мнением Бандурин.

Ранее эксперт по туризму рассказал, стоит ли отдыхать в Турции после землетрясения.

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