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Московская прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

1:07
Россия

Прокуратура Москвы проверит известного российского певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах.

Московская прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин заявлял, что Валерий Меладзе неоднократно выступал с критикой СВО, а также во время корпоратива в ОАЭ произносил лозунги украинских националистов. Теперь Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Москвы осуществить проверку Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В конце марта также стало известно, что запланированные выступления Меладзе в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Кемерове и Барнауле отменены. Сам певец никак это не комментировал.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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