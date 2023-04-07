Прокуратура Москвы проверит известного российского певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах.
Глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин заявлял, что Валерий Меладзе неоднократно выступал с критикой СВО, а также во время корпоратива в ОАЭ произносил лозунги украинских националистов. Теперь Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Москвы осуществить проверку Меладзе на предмет финансирования ВСУ.
"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В конце марта также стало известно, что запланированные выступления Меладзе в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Кемерове и Барнауле отменены. Сам певец никак это не комментировал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.