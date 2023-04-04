Сошенко: Валерий Меладзе промолчал в Куршевеле, но чётко высказался в Дубае

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе промолчал в Куршевеле, но он чётко высказался в поддержку нацизма раньше — в Дубае, хоть и шёпотом. Об этом заявил общественно-политический деятель Андрей Сошенко в беседе с телеканалом "Царьград", назвав Меладзе "одним из классических предателей России".

После публичного прославления нацистов Меладзе, вероятно, ожидал благодарности и признаний в любви от украинских граждан, а нарвался на хамство и презрение, добавил активист.

Он напомнил, что артист заработал большие деньги и прославился именно за счёт русского народа, но, по своей сути, музыкант такой же "западенец", как и украинцы, выкрикивающие нацистские лозунги. Свою гражданскую позицию исполнитель однозначно обозначать отказывается, думая, где ещё можно заработать, но на Украине у него это не получится, заметил общественник.

"Таким людям, в данном случае даже не ждунам, а предателям, не место в России, тем более в качестве медийных и популярных персон", — заключил собеседник канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Валерий Меладзе: «Героям слава»