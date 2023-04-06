Был патриотом, талантливым, неординарным человеком — Владимир Путин вспомнил Жириновского

1:29 Your browser does not support the audio element. Россия

6 апреля исполняется год со дня смерти основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Владимир Путин вспомнил его добрым словом.

Российский президент отправил обращение к участникам мемориальных мероприятий, организованных в память о Владимире Жириновском. В нём он указал, что память об этом политике сейчас объединила всех его близких, друзей, представителей органов власти и общественных организаций, СМИ, деловых кругов, людей разных возрастов, профессий и взглядов, которые понимают и высоко ценят вклад лидера ЛДПР в развитии России.

"Уважаемые друзья, шестого апреля исполняется год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского, — говорится в сообщении на сайте Кремля. — Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни".

По мнению российского президента, парламент в значительной степени использовал имевшиеся у Жириновского знания, организаторские способности и опыт. Сам Владимир Вольфович "искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной" и твёрдо защищал достоинство России на всех международных площадках.

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