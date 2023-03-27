В 2023 году в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 30 миллиардов рублей

Министерство финансов Республики Татарстан опубликовало отчёт о поступлении средств в бюджет региона.

Как сообщает inkazan.ru, по состоянию на 1 марта 2023 года в бюджет Татарстана поступило 30,17 млрд рублей. Также отмечается, что годовой план бюджета республики составляет 405,1 млрд рублей.

Значительную часть бюджета составили налоги на прибыль (8,53 млрд рублей), а также на товары, работы и услуги (почти 5 млрд рублей). Остальную сумму составили налоги на совокупный доход (186,2 млн рублей), на имущество (649 млн рублей). Также бюджет Татарстана пополнился за счёт "Штрафов, санкций, возмещений ущерба" (970,2 млн рублей).

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Республика Татарстан. Казань