Эксперт: заявление Минниханова — это не про протест Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял то, что его больше не будут называть президентом. Протеста в Республике не будет, считает аналитик Александр Асафов.

Минниханов пожаловался на отсутствие обратной связи

Рустам Минниханов в понедельник выразил сожаление, что мнение республиканского парламента не было услышано при принятии закона, в котором отменяется наименование главы региона президентом. По мнению Минниханова, татар не услышали, хотя "есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют".

"Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали", — сказал он.

Минниханов посетовал, что никто из Москвы не приехал в Республику посоветоваться, например председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Если бы он "приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая", отметил Минниханов.

В законе об организации публичной власти в субъектах России, подписанном президентом 27 декабря, также разрешается главам регионов избираться более чем на два срока подряд.

Заявление Минниханова — не протест

Как сказал Pravda.Ru политический аналитик Александр Асафов, заявление Минниханова — это реакция местной политической элиты "на не очень комфортные для них решения федеральной власти".

"Это выражение позиции элиты, не очень довольной сложившимся положением. Но это, конечно, не про конфликт, не про протест, а, скорее, про принятие с подчёркиванием, что я, конечно, ваши условия принимаю, но прошу иметь в виду, что я по части позиции был не согласен", — сказал аналитик.

Эксперт полагает, что протестная история по данному вопросу уже пройдена и, учитывая, что Татарстан первым поддержал следующий законопроект Клишаса и Крашенинникова, касающийся реформы муниципальной власти в стране до 2028 года, все спорные моменты урегулированы.

"Эти два закона составляют между собой неразрывную связку. Очевидно, что проголосовав по второму закону, они, соответственно, выражают свое мнение к общей концепции формирования публичной власти в стране", — уточнил Александр Асафов.

Татарстан не будет "укрупнён"

Отвечая на вопрос, коснётся ли Татарстана одобренное в понедельник спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко укрупнение регионов, эксперт сказал, что это "действительно назрело" в рамках законопроекта о муниципальной реформе, но Татарстана это не коснётся, так как это и так "достаточно серьёзный большой регион".

Законопроект о реформировании муниципальной власти предполагает с 2023 по 2028 год полностью переформатировать местное самоуправление (МСУ). Результатом станет обнуление этого уровня власти, а потом его фактическое упразднение. В поселениях останутся только старосты, а муниципальные и городские округа не будут административно-территориальными единицами субъектов РФ.

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