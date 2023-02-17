Служба примирения разрешила две тысячи конфликтов в московских школах

2:11 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Специалисты службы примирения — это педагоги и школьники, помогающие разрешить спорные ситуации между учащимися.

"Создавая службу примирения, школа встает на путь мирного и конструктивного разрешения спорных ситуаций и формирования культуры бесконфликтного общения. Одна из наших главных задач — повышение качества работы таких служб. На ежемесячных обучающих семинарах эксперты в области восстановительного подхода передают свой опыт кураторам служб примирения, разбирая случаи из реальной школьной жизни", — отметил руководитель городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра Москвы столичного Департамента образования и науки Антон Коновалов.

Специалисты такой службы используют восстановительный подход, который сочетает в себе различные техники конструктивного общения, помогает отформатировать нарушенную коммуникацию и наладить взаимопонимание.

Ученики сами могут обратиться за помощью к куратору службы примирения или любому из членов команды, в том числе школьнику-волонтеру. Присутствие таких волонтеров в службе важно, так как зачастую в поддержке нуждаются именно учащиеся.

Один из методов разрешения спорных вопросов является "стол переговоров". Волонтер организовывает встречу, предварительно обсудив детали сложившейся ситуации, и только когда две стороны дают добровольное согласие сесть за стол переговоров, проводится примирительная встреча.

"За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый. Важно, что посредник не дает никаких советов. Если встреча проходит из-за ситуации, когда был причинен ущерб, то в обязательном порядке обсуждается, каким образом обидчик может этот ущерб компенсировать", — сообщила Елена Женодарова, специалист городской службы примирения.