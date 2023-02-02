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Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Северной столицы продолжают отсуживать компенсации в связи с плохой уборкой улиц от снега и наледи. Очередное гражданское дело по иску пострадавшего петербуржца завершилось в пользу истца — в его пользу суд взыскал 650 000 рублей. Ответчиком выступил один из подрядчиков Комитета по благоустройству.

Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Юрия Кузнецова к АО "Коломяжское" о компенсации морального вреда. По словам истца, 23 февраля прошлого года в результате падения на гололеде на пешеходной части тротуара вдоль проспекта Науки у дома 12 он получил множественные травмы и закрытый перелом голени. В течение длительного времени мужчина не мог заниматься профессиональной преподавательской деятельностью.

"Суд взыскал в пользу Кузнецова с АО "Коломяжское" компенсацию морального вреда в размере 650 000 рублей и судебные расходы в 300 рублей", — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Этой зимой Петербург в очередной раз столкнулся с последствиями коммунального коллапса. Граждане получали травмы на необработанных специальным раствором тротуарах и дорогах. Губернатора города Александра Беглова и профильные комитеты Смольного обвиняли в бездействии, поскольку качественной уборку улиц назвать невозможно по объективным причинам. Многие петербуржцы обращались с исками в отношении подведомственных правительству структур и выигрывали судебные процессы.

Так, 19 января стало известно, что суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович к губернатору Беглову и Комитету по благоустройству. Причиной искового заявления послужила плохая уборка города от снега и наледи.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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