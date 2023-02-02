Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц

Жители Северной столицы продолжают отсуживать компенсации в связи с плохой уборкой улиц от снега и наледи. Очередное гражданское дело по иску пострадавшего петербуржца завершилось в пользу истца — в его пользу суд взыскал 650 000 рублей. Ответчиком выступил один из подрядчиков Комитета по благоустройству.

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Юрия Кузнецова к АО "Коломяжское" о компенсации морального вреда. По словам истца, 23 февраля прошлого года в результате падения на гололеде на пешеходной части тротуара вдоль проспекта Науки у дома 12 он получил множественные травмы и закрытый перелом голени. В течение длительного времени мужчина не мог заниматься профессиональной преподавательской деятельностью.

"Суд взыскал в пользу Кузнецова с АО "Коломяжское" компенсацию морального вреда в размере 650 000 рублей и судебные расходы в 300 рублей", — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Этой зимой Петербург в очередной раз столкнулся с последствиями коммунального коллапса. Граждане получали травмы на необработанных специальным раствором тротуарах и дорогах. Губернатора города Александра Беглова и профильные комитеты Смольного обвиняли в бездействии, поскольку качественной уборку улиц назвать невозможно по объективным причинам. Многие петербуржцы обращались с исками в отношении подведомственных правительству структур и выигрывали судебные процессы.

Так, 19 января стало известно, что суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович к губернатору Беглову и Комитету по благоустройству. Причиной искового заявления послужила плохая уборка города от снега и наледи.