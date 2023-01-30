Собянин: Московская электронная школа набрала почти 3 млн пользователей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге о количестве пользователей МЭШ.

"Сегодня у Московской электронной школы 2,8 миллиона пользователей — родителей, учеников и учителей. Каждый день они более 4,5 миллиона раз обращаются к ее сервисам", — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что возможности электронной школы расширяются.

"И, конечно, мы продолжим развитие МЭШ, дополняя новую образовательную реальность интересными материалами и востребованными сервисами", — добавил Собянин.

Электронный дневник — сервис, позволяющий школьникам видеть актуальное расписание занятий, а родителям — успеваемость своих детей. Также предусмотрена возможность оперативно связаться с учителем и задать интересующие вопросы.

Платформа имеет мобильную версию. На данный момент ее скачали более 2 миллионов раз. Одно из новшеств МЭШ — это пометка в электронном дневнике определенных тем, которые могут быть в заданиях в рамках Государственной итоговой аттестации — иконки "Будет на ЕГЭ" и "Будет на ОГЭ" появились в карточках уроков. Достаточно нажать на иконку, и пользователь увидит список номеров экзаменационных заданий, в которых встречаются эти темы.

На платформе в том числе имеется раздел для учителей "Электронный журнал. С его помощью можно выставлять оценки, корректировать расписание уроков и давать домашние задания.

Раздел "Портфолио учащегося" позволяет школьникам делиться творческими, научными, спортивными успехами. Результаты олимпиад и соревнования автоматически загружаются на сервис.

Данные в цифровом портфолио МЭШ хранятся для выпускников в течение пяти лет.