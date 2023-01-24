Метель засыпает Петербург снегом – Комблаг вывел менее 500 спецмашин

Во вторник, 24 января, в Санкт-Петербург вернулись снегопады. Несмотря на то, что город вновь засыпает снегом, профильные чиновники Смольного не организовали вывод на линию достаточного количества снегоуборочной техники.

Как прогнозировали синоптики, в Северную столицу вернулись снегопады после непродолжительного потепления. На фоне начавшейся метели улицы города стремительно засыпает снегом, однако со стороны коммунальных служб и чиновников администрации губернатора Александра Беглова вновь не наблюдается оперативного реагирования.

Согласно карте Комитета по благоустройству, на 10:30 утра 24 января на улицы города была выведена 461 единица специализированной техники. СМИ неоднократно писали, что в условиях обильных снегопадов такого количества машин недостаточно для эффективной уборки города. В экспертном сообществе уточняли, что для качественной расчистки дорог и улиц Северной столицы требуется не менее 2000 единиц спецтехники.

Напомним, осенью губернатор Беглов и чиновники Смольного регулярно отчитывались о закупках дополнительного количества уборочных машин, однако с наступлением зимы жители города так и не увидели обещанную технику на улицах, в следствие чего Петербург вновь погрузился в "снежный коллапс".

По информации ряда источников, при подготовке к зимнему сезону 2022-2023 годов чиновники не смогли закупить четверть запланированного количества техники, а общая сумма сорванных договоров может достигать 1 миллиарда рублей.