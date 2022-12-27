Петербуржцы не поддержали мнение Лукашенко о "вычищенном" городе

Согласно результатам опроса, проведенного телеграм-каналом "Все в ЗАКС", большинство жителей Северной столицы считают, что зимой город "убирают плохо, как всегда". При этом озвученное ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко мнение о "вычищенном" Петербурге было добавлено в список возможных ответов, но его поддержали лишь 4% горожан.

Администраторы паблика запустили голосование во вторник, 27 декабря, поинтересовавшись у подписчиков, нравится ли им уборка снега в Петербурге нынешней зимой. Самый популярный вариант ответа — "Убирают плохо, как всегда" — к 15:00 набрал наибольшее количество голосов.

Такого мнения придерживаются 44% участников опроса. 23% выбрали пункт "Категорически недоволен. Стало хуже", 12% — "Не идеально, но лучше, чем прошлой зимой", 11% — "Когда нет снегопадов, убирают нормально", еще 6% решили просто узнать результат. В список также добавили вариант "Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен город", но за него проголосовали лишь 4% жителей Северной столицы.

Напомним, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее Санкт-Петербурга глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что город произвел на него "потрясающее впечатление". По его словам, "даже не чувствуется, что здесь зима — настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума". При этом на фоне заявления Лукашенко в Северной столице началась сильная метель, угрожающая городу продолжением "снежного коллапса".

Стоит отметить, что петербуржцы с начала декабря жалуются на неэффективную работу городских служб, неубранные сугробы и необработанную наледь на дорогах и тротуарах. В преддверии зимы чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов заявляли о закупках новой снегоуборочной техники и готовности города к снегопадам, однако уже на протяжении месяца горожане вынуждены наблюдать повторение прошлогоднего сценария.