Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WP: ВСУ не могут починить и использовать захваченную у ВС РФ технику
Экономист раскритиковал "футуристический" прогноз Медведева на 2023 год
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Морпеха ТОФ с позывным "Хищник" наградили орденом Мужества за сбитые штурмовики ВСУ
Арестович рассказал о коллекции скальпов российских разведчиков
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 30 украинских военных
Губернатор Белгородской области надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой
Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

Петербуржцы не поддержали мнение Лукашенко о "вычищенном" городе

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Согласно результатам опроса, проведенного телеграм-каналом "Все в ЗАКС", большинство жителей Северной столицы считают, что зимой город "убирают плохо, как всегда". При этом озвученное ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко мнение о "вычищенном" Петербурге было добавлено в список возможных ответов, но его поддержали лишь 4% горожан.

Администраторы паблика запустили голосование во вторник, 27 декабря, поинтересовавшись у подписчиков, нравится ли им уборка снега в Петербурге нынешней зимой. Самый популярный вариант ответа — "Убирают плохо, как всегда" — к 15:00 набрал наибольшее количество голосов.

Такого мнения придерживаются 44% участников опроса. 23% выбрали пункт "Категорически недоволен. Стало хуже", 12% — "Не идеально, но лучше, чем прошлой зимой", 11% — "Когда нет снегопадов, убирают нормально", еще 6% решили просто узнать результат. В список также добавили вариант "Даже не чувствуется, что здесь зима: настолько вычищен город", но за него проголосовали лишь 4% жителей Северной столицы.

 

Напомним, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее Санкт-Петербурга глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что город произвел на него "потрясающее впечатление". По его словам, "даже не чувствуется, что здесь зима — настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума". При этом на фоне заявления Лукашенко в Северной столице началась сильная метель, угрожающая городу продолжением "снежного коллапса".

Стоит отметить, что петербуржцы с начала декабря жалуются на неэффективную работу городских служб, неубранные сугробы и необработанную наледь на дорогах и тротуарах. В преддверии зимы чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов заявляли о закупках новой снегоуборочной техники и готовности города к снегопадам, однако уже на протяжении месяца горожане вынуждены наблюдать повторение прошлогоднего сценария.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Россия открыла "зелёный коридор" для друзей по ОДКБ Сергей Лебедев Путин победил, собрав в непростое время лидеров 9 стран СНГ Любовь Степушова Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Последние материалы
Губернатор Белгородской области надеется, что в ближайшее время жители вернутся домой
Петербуржцы не поддержали мнение Лукашенко о "вычищенном" городе
Вооружённого мужчину из Сургута задержали по пути из зоны СВО
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Захарова: Зеленский и его свита продолжают популяризировать нацизм
Илон Маск назвал прогнозы Медведева на 2023 год "абсурднейшими"
Кедми: США до сих пор хотят разделить РФ на несколько некрупных государств
Al Mayadeen: Зеленский в США подал сигнал бедствия Байдену перед разгромом ВСУ
Как ученые уронили электрон на ядро
Минобороны РФ: Украина потеряла на Донецком направлении до 60 военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников