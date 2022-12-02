На Дону открылась документальная фотовыставка

2 декабря в Ростове-на-Дону в стенах Донской государственной публичной библиотеки открылась фронтовая фотовыставка журналистов ростовского филиала "Российской газеты". Семеро смелых собрали свои снимки, чтобы рассказать без слов и лишних эмоций о том, как воюют, борются за жизнь, за мирное будущее без нацизма. Только голая, без прикрас, правда о том, что происходило в Донбассе всё это время.

На выставке представлены десятки работ из Донецка, Луганска, Мариуполя и других городов и поселков, где шли и идут ожесточённые бои. У экспозиции есть особенность. Рядом с каждым фото размещен QR-код. С помощью смартфона посетитель может попасть в тот день и место, где сделан снимок, услышать позицию героев, прочитав репортаж на странице издания.

Также на выставке есть и другие экспонаты: бронежилет военного корреспондента весом 45 кг, который может примерить каждый желающий, и скульптуры донецкого мастера из стальных гильз.

В церемонии открытия приняло участие руководство Ростовской области, Южного федерального округа, Южного военного округа, депутаты Госдумы, студенты и многие другие гости.

"Документальные свидетельства страшных событий соседствуют с душераздирающими историями спасённых. Всё это стало доступно нам благодаря самоотверженности ростовских военных корреспондентов. Большое им спасибо и низкий поклон", — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, представленные фотографии являются важными свидетельствами текущих событий, которые нужно донести до максимально широкой общественности.

Напомним, выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" будет проходить в Донской государственной публичной библиотеке до 20 декабря. Вход свободный.

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