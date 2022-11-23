К концу ноября акции Беглова показывают стремительное падение

Акции Александра Беглова на бирже губернаторов показывают стремительное падение, свидетельствует соответствующий рейтинг. Данные приводит агентство "Политброкер".

Ухудшение позиций Беглова связано с неэффективной работой губернатора, в том числе, неспособность организовать работу коммунальных служб по уборке снега.

Из-за отсутствия позитивных инфоповодов со стороны Смольного, вырос негативный фон вокруг губернатора. Беглов уже больше недели не появляется на публике. В СМИ "скрытность" градоначальника связывают с некачественной процедурой по омоложению и вызванными после нее осложнениями.

"ПолитБрокер" также публиковал аналитику по итогам октября. Тогда акции Беглова тоже демонстрировали стремительное падение. Аналитики отмечали, что это связано с провалом компании по частичной мобилизации. Сильнее всего позиции главы Петербурга ухудшило его же решение переложить ответственность за неэффективную работу Смольного на горожан, которых Беглов обвинил в срыве мобилизационной кампании.