К концу ноября акции Беглова показывают стремительное падение

Акции Александра Беглова на бирже губернаторов показывают стремительное падение, свидетельствует соответствующий рейтинг. Данные приводит агентство "Политброкер".
Ухудшение позиций Беглова связано с неэффективной работой губернатора, в том числе, неспособность организовать работу коммунальных служб по уборке снега.
Из-за отсутствия позитивных инфоповодов со стороны Смольного, вырос негативный фон вокруг губернатора. Беглов уже больше недели не появляется на публике. В СМИ "скрытность" градоначальника связывают с некачественной процедурой по омоложению и вызванными после нее осложнениями.
"ПолитБрокер" также публиковал аналитику по итогам октября. Тогда акции Беглова тоже демонстрировали стремительное падение. Аналитики отмечали, что это связано с провалом компании по частичной мобилизации. Сильнее всего позиции главы Петербурга ухудшило его же решение переложить ответственность за неэффективную работу Смольного на горожан, которых Беглов обвинил в срыве мобилизационной кампании.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.