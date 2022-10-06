Житель Нижнего Тагила обнаружил раненого ворона и показал его специалистам центра "Солнечная птица". Выяснилось, что атаковавший её злоумышленник стрелял дробью.
Как заявила глава центра Юлия Жеребцова в беседе с tagilcity.ru, эксперты обнаружили поражающие элементы в голове и клюве. Ещё злоумышленник сильно повредил крыло. Специалисты надеются, что его не надо будет ампутировать.
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