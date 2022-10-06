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В Нижнем Тагиле пытаются спасти крыло ворона

Россия

Житель Нижнего Тагила обнаружил раненого ворона и показал его специалистам центра "Солнечная птица". Выяснилось, что атаковавший её злоумышленник стрелял дробью.

Как заявила глава центра Юлия Жеребцова в беседе с tagilcity.ru, эксперты обнаружили поражающие элементы в голове и клюве. Ещё злоумышленник сильно повредил крыло. Специалисты надеются, что его не надо будет ампутировать.

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Автор: Евгения Васильева.
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Наумов: страны ЕС могут понять, что они зря тратят бумагу на санкции против РФ
Kaspersky: в РФ начали рассылать вредоносные программы под видом повесток
Собчак попросила Корчевникова доказать свой патриотизм и отправиться на фронт
Старовойт: ВСУ ударили по селу в Курской области, снаряды упали в огородах
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