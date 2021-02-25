Автомобиль врача, пожаловавшейся на зарплату, обстреляли в Находке

В Находке обстреляли автомобиль врача Натальи Пежемской, которая жаловалась руководству города и региона на низкую зарплату и нехватку персонала в больнице.

Как сообщает издание lenta. ru, Пежемская с коллегами записала видеообращение к чиновникам, которое было распространено в интернете.

После этого неизвестный в ночное время на парковке выстрелил дробью в машину женщины. В результате обстрела на автомобиле Пежемской остались глубокие вмятины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал разобраться в ситуации с медиками, а Следственный комитет назначил проверку.