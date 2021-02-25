В Находке обстреляли автомобиль врача Натальи Пежемской, которая жаловалась руководству города и региона на низкую зарплату и нехватку персонала в больнице.
Как сообщает издание lenta. ru, Пежемская с коллегами записала видеообращение к чиновникам, которое было распространено в интернете.
После этого неизвестный в ночное время на парковке выстрелил дробью в машину женщины. В результате обстрела на автомобиле Пежемской остались глубокие вмятины.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал разобраться в ситуации с медиками, а Следственный комитет назначил проверку.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.