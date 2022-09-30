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Смольный "затягивает" процесс развития метрополитена в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Северной столицы уже несколько лет не могут завершить процесс подготовки документации для начала строительства продолжения Фрунзенско-Приморской и Невско-Василеостровской линий метрополитена на севере города, сообщает издание "Деловой Петербург". Эти участки давно рассматриваются как основные, однако чиновники из администрации губернатора Александра Беглова долгое время не уделяли должного внимания данному вопросу, в связи с чем ранее разработанные проекты устарели и нуждаются в актуализации. По данным источника, только недавно стартовали общественные обсуждения по проекту планировки территории (ППТ) по двум новым участкам.

Смольный "затягивает" процесс развития метрополитена в Петербурге

В частности, на минувшей неделе начались общественные обсуждения проекта участка "фиолетовой" ветки от станции "Комендантский проспект" до станции "Шуваловский проспект". Также параллельно обсуждается проектная документация по участку "зеленой" линии от станции "Беговая" до станции "Планерная". Сколько времени потребуется Смольному на проведение соответствующих процедур и согласование всех необходимых документов — не известно. В экспертном сообществе и СМИ ранее отмечалось, что уже несколько лет подряд фактически не происходит никакого развития петербургского метрополитена.

Проектная документация по участку, который должен продлить Невско-Василеостровскую ветку дальше "Беговой", была подготовлена научно-исследовательским институтом ОАО "Ленметрогипротранс" (ЛМГТ) еще в 2018 году, однако так и не прошла экспертизу в связи с отсутствием соответствующего ППТ. Теперь требуется проводить ее актуализацию. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга заявляют, что такая работа сейчас ведется, но никаких конкретных сроков не анонсировано. Аналогичная ситуация происходит и с планируемым участком продолжения "фиолетовой" ветки.

Отмечается, что ЛГМТ актуализирует проектную документацию за свой счет. После завершения этой работы она должна будет пройти Главгосэкспертизу. Если же к тому времени все еще не будут готовы ППТ, утвержденные Смольным, то подготовка к строительству снова может затянуться на неопределенный срок. Также стоит учитывать тот факт, что "Метрострой Северной столицы" (МССС) все еще не нашел поставщика запасных частей для проходческого 10-метрового щита "Надежда". Без решения этой проблемы начать работы по возведению двух важных участков метрополитена на севере города даже при наличии всей необходимой проектной документации будет невозможно. Остается надеяться, что в администрации губернатора Александра Беглова все же займутся всерьез решением этого важного вопроса и развитие городского метро не затормозится в очередной раз.

Ряд петербургских СМИ ранее сообщали, что правительство Петербурга не верит в успешность МССС, о чем свидетельствует сокращение Смольным расходов на строительство метрополитена. В частности, на эти цели в бюджете Северной столицы чиновники заложили лишь 30 млрд рублей, при том, что планировалось потратить в ближайшие два года по 55 млрд.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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