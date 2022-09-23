Жители Краснодара не ждут повесток и самостоятельно приходят в военкоматы

У призывных пунктов в Краснодаре собираются очереди из желающих отправиться на Украину, чтобы принять участие в спецоперации. Многие из них не получали повесток.

Как рассказал один из добровольцев журналистам РИА Новости, он стал дожидаться приглашения и начал собирать вещи после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. Мужчина пояснил, что уже отслужил в армии и имеет военную специальность.

"Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", — рассказал краснодарец и уточнил, что его решение было полностью поддержано супругой.