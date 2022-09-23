У призывных пунктов в Краснодаре собираются очереди из желающих отправиться на Украину, чтобы принять участие в спецоперации. Многие из них не получали повесток.
Как рассказал один из добровольцев журналистам РИА Новости, он стал дожидаться приглашения и начал собирать вещи после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. Мужчина пояснил, что уже отслужил в армии и имеет военную специальность.
"Я пришел с вещами в военкомат. Настроение нормальное, защищать Родину готов", — рассказал краснодарец и уточнил, что его решение было полностью поддержано супругой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.