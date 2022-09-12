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В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей

Россия » Центр » Москва

С октября по апрель в Москве будет проходить турнир Business Day, в котором могут принять участие ученики 7-11-х классов столичных школ и студенты колледжей. Он проводится для развития предпринимательских навыков у молодежи и ее экономической социализации, сообщает газета "Мой район".

В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей

Организатором турнира выступает Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.

"Бизнес-турнир Business Day показывает свою высокую эффективность, мотивируя школьников осваивать навыки стратегического планирования, оценивания финансовых рисков. Состязаясь, ребята учатся отстаивать собственные идеи, а это может стать первым шагом для реального стартапа в будущем", — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В ходе турнира участникам предстоит командами играть в настольную экономическую стратегию, цель которой заключается в построении успешной бизнес-империи. По ходу игры ребята познакомятся с тем, как работают финансовые механизмы, запускаются стартапы и ведется торговля на аукционах. По итогам соревнований будут выбраны 10 лучших команд.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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