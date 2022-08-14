В Смольном "забыли" о сбросе грязного снега в городские водоемы

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова рапортовали о проведении работ по очистке рек, каналов, озер и прудов Северной столицы от мусора и растительности в рамках адресной программы городского Комитета по природопользованию. В Смольном заявляют, что каждый месяц в порядок приводится порядка трех сотен водных объектов. Однако подобные мероприятия не позволят нейтрализовать последствия несанкционированного сброса коммунальными службами в петербургские водоемы снега и наледи, собранных на улицах вместе с химическим реагентами и дорожной грязью в зимний период.

"На днях специалисты привели в порядок пруды Воронцовского сквера. Для уборки использовалась спецтехника, а все собранные водоросли отправились на утилизацию", — цитирует пресс-службу Смольного телеканал "Санкт-Петербург".

При этом в аппарате Александра Беглова предпочитают не вспоминать о грубых нарушениях со стороны коммунальщиков, зафиксированных прошлой зимой. Причем сбросом грязного снега в Неву, каналы и различные городские водоемы занимались, в том числе, подконтрольные Смольному предприятия, такие как СПб ГУ "Мостотрест". Подобная деятельность крайне негативно отразилась на и так непростой экологической ситуации в регионе, о чем ранее неоднократно говорили в экспертном сообществе.

Экологи и активисты неоднократно обращали внимание общественности и СМИ на проблему загрязнения водных ресурсов Северной столицы коммунальными предприятиями города. В начале 2022 года глава региона Александр Беглов заявлял журналистам, что "теперь снег сбрасывать невыгодно" и отметил, что власти якобы сделали ставку на рентабельность и экологию. Однако впоследствии петербуржцы не раз фиксировали факты сброса смеси из снега и дорожной грязи в реки и каналы.

Напомним, последствия коммунального беспредела в зимний период привели к массовому мору рыбы в водоемах Санкт-Петербурга весной. Так, в мае в реке Фонтанка жители города на Неве заметили большое количество мертвой рыбы. Наряду с другими видами серьезный ущерб был нанесен популяции любимой всеми петербуржцами корюшки.