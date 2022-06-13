Кадыров опубликовал призыв боевика не воевать с чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором пленный украинский боевик, получивший ранения, советует "никогда не воевать с чеченцами".

Речь идёт об Антоне Максимец из Винницкой области. По словам Кадырова, он попал в плен к российским бойцам в районе Ташковки.

"Никогда не воюйте с чеченцами" — это простая истина, которую ещё не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают её", — отметил политик.

Ранее глава Чечни сообщил, что распространяемое в СМИ Украины сообщение о гибели в Северодонецке большинства спецназовцев полка "Ахмат" не соответствует действительности. "Отряд "Ахмат" существует", — сказал политик.