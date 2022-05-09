Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии, опасность росла с каждым днём

Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, заявил, что страна смогла дать упреждающий отпор агрессии, исходящей от НАТО.

По его словам, Россия наблюдала, как в соседних странах разворачивается военная инфраструктура и начинают работать сотни зарубежных советников. Кроме того, он напомнил, что поставки современного оружия из стран НАТО не прекращались.

"Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", — сказал Путин.

Он также добавил, что государства, входящие в состав НАТО, не захотели услышать Россию.

"Значит, у них были другие планы. Мы это видим", — отметил глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве отменена воздушная часть парада Победы из-за неблагоприятных погодных условий.