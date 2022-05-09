Песков: в Москве отменили воздушную часть парада Победы

В Москве решили отменить воздушную часть парада Победы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента РИА Новости о том, действительно ли будет отменён воздушный парад, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно.

Утром 9 мая в соцсетях стала появляться информация о том, что парад Победы в Москве невозможно провести, так как "нет условий для групп".

В эти минуты на Красной площади в Москве проходит военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие прибыл российский лидер Владимир Путин.

Ранее глава РФ поздравил руководителей СНГ, ЛДНР, народы Грузии и Украины с Днём Победы.

"Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран", — сказано в поздравлении.