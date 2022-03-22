Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился позитивными результатами борьбы с преступностью, но предупредил о возможном росте проявлений экстремизма и терроризма.
Выступая на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в стране, Дмитрий Медведев отметил, что "несмотря на непростые социально-экономические условия, государству удается сдерживать рост криминала в стране". Согласно прошлогодней статистике, "число зарегистрированных преступлений сократилось почти на два процента и составило чуть более двух миллионов".
Как передает ТАСС, не обошел он вниманием и тот факт, что может "возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну как с территории Украины, так и с территорий других сопредельных государств".
Для этой цели, по предложению зампреда Совбеза, "важно обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию лиц" и "максимально внимательно отслеживать, предупреждать и реагировать на проявления экстремизма со стороны мигрантов, нарушения ими общественного порядка".
Что касается беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, по мнению Медведева, они "могут стать удобной мишенью для различного рода преступников, поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников".
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