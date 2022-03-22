Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?

Когда-то у меня были хорошие знакомые на Украине. Мы часто созванивались, общались, меня приглашали в гости — в Киев, Одессу, другие украинские города. Однако после 2014 года общение постепенно сошло на нет.

Киево-Печерская лавра

Моим украинским знакомым никак не удавалось убедить меня в том, что Русь — это на самом деле Украина. Ну потому что Киевская, да. Мои контрдоводы, что главным в этом словосочетании является слово Русь, в свою очередь не были восприняты.

Приглашение приехать в Киев повисло в воздухе… А после "несанкционированной" поездки в Крым в 2015 году мне и вовсе стало опасно появляться в Незалежной.

Полагаю, что подобную историю могут рассказать многие жители России. Слишком уж тесно мы связаны с Украиной — родственными узами, личными отношениями и какими угодно ещё ниточками. Точней, были связаны. Теперь они нас ненавидят.

"Та шо, напали вы на нас!"

Киев, факельное шествие украинских националистов

В день начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, 24 февраля, я позвонила в Харьков, последнему из своих знакомых, с которым ещё продолжала общаться, с вопросом: "Что у вас сейчас происходит?" Ответ был: "Та шо, напали вы на нас! Щас выгонять пойду!" Я как могла постаралась убедить собеседника, что его главная задача сейчас — не "выгонять", не брать в руки оружие, а постараться сберечь жизнь — свою и близких, не попасть под раздачу. Не уверена, что мне это удалось. Больше он на связь не выходил. И я, кажется, понимаю, почему.

Украинцы пребывают в полной уверенности, что Россия вероломно, без объявления войны и без всякой на то причины напала на Украину. При этом как-то затихла ранее модная тема, что Украина уже восемь лет героически противостоит "российской агрессии". А что полагается делать с "агрессорами и оккупантами"? Правильно, ненавидеть и уничтожать.

Все аргументы, что сама Украина вот уже восемь лет ведёт войну на истребление собственного народа в Донбассе, наталкиваются на абсолютное непонимание. Украинцам это просто не лезет в голову, для них "это другое" на полном серьёзе. Проще сравнить тёплое с мягким.

То есть, для ясности понимания:

геноцид русскоговорящего населения Донбасса, где многие являются гражданами РФ;

маниакальное стремление в антироссийский блок НАТО;

регулярный шантаж газовым транзитом;

разгул махрового национализма;

целенаправленное уничтожение всего и всех, что связано с Россией и русскими, начиная с запрета русского языка и заканчивая убийствами "инакомыслящих";

стремительная накачка Украины вооружениями со стороны западных кураторов;

разработка биологического оружия в украинских лабораториях;

угроза выйти из Будапештского меморандума и обзавестись собственным ядерным оружием;

и прочие, более мелкие пакости, наподобие водной блокады Крыма и попыток наложить лапу на крымскую музейную коллекцию скифского золота,

по мнению украинской стороны, никак не могут являться поводом для начала российской спецоперации. Потому что — "А шо такого?"

Дебандеризация головного мозга

Киев, телебашня

Однако СВО уже идёт и, как чётко дал понять Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, все поставленные задачи по демилитаризации и денацификации ополоумевших соседей будут выполнены. И мнение наших "заклятых друзей" на Западе по этому вопросу нас не интересует. Но…

Как говорится, "гладко было на бумаге, да на местности овраги". Я говорю сейчас об украинцах, оказавшихся в зоне боевых действий. Следует учитывать, что всё, мной изложенное выше, никак не увязывается в их головах с тем, что сейчас видят их глаза, а потому складывается убеждение: "Россия принесла нам войну". Исходя из этого, надо понимать, что многие условно мирные жители (некомбатанты) нам не рады. Действительно, сложно радоваться, когда оказался между молотом и наковальней. Выжить бы…

Своими эмоциями поделился в соцсетях непосредственный участник текущих событий, депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров:

"Не могу без слёз вспоминать первое село Харьковской области на нашем пути. Нас встретила делегация местных жителей. Со словами "Можете вырезать нас, детей пощадите"! Вы можете представить, ЧТО им вбили в головы!"

Ещё одну причину украинской ненависти озвучила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко:

"Украинцам унизительно осознавать, что их использовали. Поэтому они и злятся. А ещё украинцев бесит, что у русских нет к ним ненависти. Жалость, у кого-то презрение, у кого-то непонимание. Так обычно смотрят на обосравшегося алкаша, уснувшего в своём дерьме. А когда он проснётся, начнёт обвинять соседей, что его напоили и обокрали".

Оба высказывания наглядно иллюстрируют, в каком психическом состоянии сейчас находятся многие украинцы. То самое "молчаливое большинство", руководствующееся принципом "моя хата с краю". Суровая действительность в очередной раз показала, что хата с краю — сгорает первой.

Спецоперация и мир

Паспорт РФ

Я не знаю, что будет дальше с Украиной. Мне неизвестно, о чём договорятся политики высшего эшелона. Однако я чётко понимаю несколько простых вещей:

Украина в её прежней, нацистской формации, существовать не может и не будет. Не имеет права.

Мы не добиваемся украинской любви. Но нам нужен как минимум адекватный "сосед за стенкой".

Любая война всегда заканчивается миром. А значит, восстанавливать придётся не только инфраструктуру, но и отношения.

Следовательно, после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины должна наступить следующая стадия — дебандеризация мозгов украинцев. Это работа на года, если не на десятилетия, если вспомнить для сравнения, что не всех, но многих украинцев сделали "бандерлогами" за 30 лет.

Как это сделать? Наверное, наглядно показать, что хорошие отношения с Россией украинцам выгодней (но это не должно значить, что Россия опять всё будет тянуть на своём горбу и за свой счёт, такая "любовь за деньги" слишком дорого нам обходится). Напомнить, что общего у нас гораздо больше, чем частного. И надавать по загребущим ручонкам "дядюшке Сэму", ставшему основным идейным вдохновителем этого кровавого маскарада, который сейчас Россия старается прекратить — с наименьшими потерями в первую очередь для украинцев. И со временем, надеюсь, нынешнее, во многом основанное на антироссийской пропаганде восприятие украинцев сменится более конструктивным подходом.

Кстати, на днях в популярных российских Telegram-каналах проходил опрос о вероятном будущем Украины. Судя по результатам, большинство принявших в нём участие считает, что Галичина отойдёт Польше, Закарпатье — Венгрии, а остальные территории, включая ЛДНР, присоединятся к России.

"Не должно больше быть никакой "Украины". Искусственно собранная под одной крышей коммуналка должна быть расселена", — резюмировал итоги опроса политобозреватель Сергей Веселовский.

Значит, есть вероятность, что я когда-нибудь всё же приеду в Киев. Не на танке, как публично мечтают "посетить Москву" некоторые "политические украинцы", которых назвать коллегами язык не поворачивается. Прибуду на поезде или на самолёте, купив билет по российскому паспорту. Уверена, маршрут "Москва — Киев" скоро вновь появится в расписании российских перевозчиков.

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