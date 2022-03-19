Мурашко призвал россиян не закупать лекарства на три-шесть месяцев вперёд

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране не наблюдается резкого повышения цен на жизненно необходимые лекарства. Об этом он сказал в эфире канала "Россия 24".

По его словам, в России действует нормативно закреплённое регулирование, поэтому никаких скачков и проблем не возникает. Он также добавил, что полный список жизненно важных лекарственных препаратов обеспечивается.

Министр здравоохранения отметил, что сейчас россияне начали закупаться на три-шесть месяцев вперёд, но этого делать не нужно, так как лекарства производятся и поставляются.

Ранее Мурашко сообщил, что в период с 22 февраля по 16 марта 2022 года в России выпущено в оборот свыше 433 млн упаковок лекарств — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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