В Москве подготовили более 90 мероприятий ко Дню защитника Отечества

Учреждения культуры Москвы анонсировали специальную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия в музеях, библиотеках, парках и школах искусств будут идти с 20 по 26 февраля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Культурные площадки Москвы проведут к 23 Февраля более 90 познавательных и тематических мероприятий. Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама "Бородинская битва” и Государственный музей Владимира Маяковского. Часть событий будет транслироваться онлайн", — рассказала Наталья Сергунина.

Организаторы очных мероприятий напоминают о необходимости держать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях.