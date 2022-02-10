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Автор Ольга Лазарева

Блогер Варламов: Беглов просто не любит петербуржцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не любит жителей Северной столицы, иначе невозможно объяснить низкое качество уборки города, заявил популярный блогер-урбанист Илья Варламов. Соответствующее заявление он сделал в своем новом видео.

Варламов заявил, что Петербург является самым скандальным городом текущей зимы. По словам блогера, все видели фотографии с огромными сосульками, сугробами и наледью на тротуарах. Урбанист также подчеркнул, что губернатор просто "ненавидит” петербуржцев, потому что довел Северную столицы до такого положения.

Блогер добавил, что коммунальные службы Петербурга работают "отвратительно”. По словам Варламова, он пригласил Беглова для прогулки по городу, однако губернатор пока не ответил.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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