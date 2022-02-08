В Петербурге растет госпитализация заболевших коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается стабильно тяжелой. По информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией COVID-19, в Петербурге выявили 11 014 заразившихся (против 13 372 накануне). Несмотря на относительное улучшение ситуации, выросли госпитализации: за день их количество увеличилось в два раза — с 10 843 до 20 185.

Летальная статистика также растет: за минувшие сутки было зафиксировано 67 смертей (вчера их было 64). Детальный анализ ситуации в Петербурге также размещен на официальном портале Смольного.

Эпидемиологическая ситуация 08.02.2022, Санкт-Петербург

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что, несмотря на стремительный рост показателей заболеваемости до 20 тыс. новых пациентов в день, ситуация с распространением COVID-19 якобы находится "под контролем", однако постоянно высокие показатели по заболевшим и госпитализированным позволяют СМИ и экспертам сомневаться в его словах.