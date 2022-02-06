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Автор Ольга Лазарева

Система дистанционных больничных в Петербурге работает с перебоями

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Вопреки утверждениям Смольного об успешном запуске системы дистанционных больничных для жителей Петербурга с признаками ОРВИ или COVID-19, горожане не имеют возможности в полной мере воспользоваться новой услугой. По информации ряда источников, сбои в работе системы связаны с "недобросовестной организацией" процесса профильными комитетами городской администрации.

Система дистанционных больничных в Петербурге работает с перебоями

Пресс-служба Смольного объявила, что с 6 февраля петербуржцы с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открывать и закрывать больничные листы дистанционно. Такой порядок стал возможен после того, как накануне Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в приказ "О порядке организации работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции".

"Минздрав принял необходимое решение. Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Однако работоспособность новой системы на деле оказалась не настолько высокой, как это представляют в Смольном. По информации авторов телеграм-канала "Площадь Восстания", закрыть больничный из дома получается далеко не у всех, а саму систему не могут довести до ума уже три дня. Сначала наблюдались сбои в работе портала "Здоровье петербуржца", после чего заявки все-таки начали поступать врачам, но обзвон пациентов затянулся. В результате многие люди так и не дождались ответа медиков и были вынуждены отправиться в больницу.

"Почему правильное и логичное решение так долго откладывали? Комздрав кивает на федцентр, мол ждали отмашку там, а у местных чиновников руки были связаны. Однако в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 N 126-ФЗ во всех регионах РФ с 1 января должны быть внедрены электронные больничные листы. В Москве это требование выполнили в полном объеме и люди без проблем оперируют больничными удаленно", — отмечают авторы паблика.

Но в Санкт-Петербурге все как обычно пошло наперекосяк из-за "недобросовестной организации" процесса со стороны профильных комитетов Смольного, который под управлением губернатора Беглова фактически сорвал реализацию очередного поручения федерального центра.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 санкт-петербург александр беглов
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