Около 40% от всех инвестиций столичной ОЭЗ приходятся на "Алабушево"

Инвестиции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва”, работающих на площадке "Алабушево", в производство за три квартала 2021 года выросли на 40% к уровню 2019 года и на 12% — 2020 года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в этом году суммарные вложения 27 компаний-резидентов ОЭЗ на данной площадке составили 3,7 миллиарда рублей.

"Площадка "Алабушево" является одной из самых развивающихся в экосистеме ОЭЗ столицы. Многие из компаний-резидентов строят объекты и находятся в активной инвестиционной фазе реализации проектов", — отметил Владимир Ефимов.

На долю резидентов площадки "Алабушево" за всё время её работы приходится 22,8 миллиарда рублей, что составляет около 40% от всех инвестиций столичной ОЭЗ. На ней базируются в основном крупные компании, которым интересно строительство собственных производственных комплексов с нуля и работа в формате greenfield, когда можно взять в аренду участок земли с уже подведёнными коммуникациями. Такой формат существенно сокращает сроки запуска производства.