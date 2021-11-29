Медведев решил бороться с преступностью среди мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о росте преступности среди мигрантов, сообщает ТАСС.

Медведев считает, что необходимо подготовить дополнительные меры по обеспечению безопасности в стране. Так, зампредседателя Совбеза планирует усовершенствовать миграционную политику. При этом, по его мнению, за последние годы эффективность российского законодательства в этой сфере заметно возросла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди работников ЖКХ. Также градоначальник говорил о том, что нужно снизить количество мигрантов на российских стройках.

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