Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди работников ЖКХ. Об этом глава столицы рассказал РИА Новости. По его словам, нужно создавать резерв для россиян.
"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться", — сказал Собянин.
Ранее мэр столицы говорил о том, что нужно снизить количество мигрантов на российских стройках.
"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы <...> Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", — заявил он.
Недавно председатель следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свою обеспокоенность ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. По его словам, в структуре преступности мигрантов наметилась тенденция роста, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%. Учитывая запутанность нормативной базы, регулирующей вопросы миграции, Бастрыкин вышел с инициативой кодификации миграционного законодательства. При этом предлагается определить порядок учёта мигрантов, предусматривающий снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию, то есть взятие образца ДНК у человека.
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