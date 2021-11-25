EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями COVID-19
Боня высказалась о трагедии Хлебниковой: "Это какой-то кошмар, ужас"
Учёные оценили иммунитет к COVID-19 у подростков после вакцинации "Спутником М"
Садальский объяснил, почему проигнорировал похороны Руслановой
Пушков высмеял украинцев за жалобы на "золотое" сало: "Тотальная деградация"
Тимошенко: Украину поставили на колени перед Россией и Белоруссией
Власти Кузбасса сообщили об одном погибшем при задымлении на шахте "Листвяжной"
Ресторан покинувшего РФ Моргенштерна закрыли в Москве
"Зима будет тяжёлой": ЕС изменит правила пересечения границ из-за COVID-19

Сергей Собянин: количество мигрантов в сфере ЖКХ нужно сокращать

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди работников ЖКХ. Об этом глава столицы рассказал РИА Новости. По его словам, нужно создавать резерв для россиян. 

Сергей Собянин: количество мигрантов в сфере ЖКХ нужно сокращать

"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться", — сказал Собянин.

Ранее мэр столицы говорил о том, что нужно снизить количество мигрантов на российских стройках. 

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы <...> Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", — заявил он.

Недавно председатель следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свою обеспокоенность ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. По его словам, в структуре преступности мигрантов наметилась тенденция роста, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%. Учитывая запутанность нормативной базы, регулирующей вопросы миграции, Бастрыкин вышел с инициативой кодификации миграционного законодательства. При этом предлагается определить порядок учёта мигрантов, предусматривающий снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию, то есть взятие образца ДНК у человека.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Москву чистят от нелегалов
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Сергей Собянин: количество мигрантов в сфере ЖКХ нужно сокращать
Боня высказалась о трагедии Хлебниковой: "Это какой-то кошмар, ужас"
Учёные оценили иммунитет к COVID-19 у подростков после вакцинации "Спутником М"
Садальский объяснил, почему проигнорировал похороны Руслановой
Пушков высмеял украинцев за жалобы на "золотое" сало: "Тотальная деградация"
Netflix проверят на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды
Тимошенко: Украину поставили на колени перед Россией и Белоруссией
Власти Кузбасса сообщили об одном погибшем при задымлении на шахте "Листвяжной"
Кононов: москвичи "деградируют" без мигрантов
Ресторан покинувшего РФ Моргенштерна закрыли в Москве
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в 2 раза чаще невакцинированных
Врач Тимаков развеял мифы о бессимптомном течении коронавируса
Здоровье
Врач Тимаков развеял мифы о бессимптомном течении коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников