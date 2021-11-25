Сергей Собянин: количество мигрантов в сфере ЖКХ нужно сокращать

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди работников ЖКХ. Об этом глава столицы рассказал РИА Новости. По его словам, нужно создавать резерв для россиян.

"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться", — сказал Собянин.

Ранее мэр столицы говорил о том, что нужно снизить количество мигрантов на российских стройках.

"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы <...> Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства", — заявил он.

Недавно председатель следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свою обеспокоенность ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. По его словам, в структуре преступности мигрантов наметилась тенденция роста, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%. Учитывая запутанность нормативной базы, регулирующей вопросы миграции, Бастрыкин вышел с инициативой кодификации миграционного законодательства. При этом предлагается определить порядок учёта мигрантов, предусматривающий снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию, то есть взятие образца ДНК у человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.