Беглов вновь стал героем мемов в Сети

Иван Ургант высмеял губернатора Александра Беглова в своей программе. Впрочем сам глава региона регулярно даёт поводы и продолжает удивлять жителей города и всей страны своими довольно спорными инициативами.

На этот раз проблема привлекла внимание телеведущего Первого канала Ивана Урганта. В своём вечернем шоу он колко пошутил над идеей Беглова привлечь к уборке улиц от неожиданно выпавшего зимой снега простых жителей города. Активистам пообещали выплатить символическую тысячу рублей за их труды.

По словам Урганта, таким образом Смольный в агонии пытается спасти ситуацию с недостатком снегоуборочной техники.

После выпуска передачи эстафету подхватили социальные сети. Пользователи интернета мгновенно оживили легендарный мем про "лопату Беглова". Градоначальник вновь стал объектом насмешек из-за своей некомпетентности.