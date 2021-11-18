Президент России сам расскажет, когда примет решение пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как сообщает MK.RU, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первую прививку он поставил 23 марта, вторую — 14 апреля.
Как сказал представитель Кремля, окончательное решение о вакцинации будут принимать врачи.
В сентябре глава государства уходил на самоизоляцию. Это было связано с тем, что в его окружении было много заболевших людей. Все они, по словам Путина, вовремя не вакцинировались.
Восьмого ноября Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. А ранее президент заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России. Глава государства назвал вакцинацию "реальным спасением от тяжёлых течений болезни и летальных исходов".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.