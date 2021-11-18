Владимир Путин сам сообщит, когда будет делать ревакцинацию

Президент России сам расскажет, когда примет решение пройти ревакцинацию от коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает MK.RU, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первую прививку он поставил 23 марта, вторую — 14 апреля.

Как сказал представитель Кремля, окончательное решение о вакцинации будут принимать врачи.

В сентябре глава государства уходил на самоизоляцию. Это было связано с тем, что в его окружении было много заболевших людей. Все они, по словам Путина, вовремя не вакцинировались.

Восьмого ноября Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. А ранее президент заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России. Глава государства назвал вакцинацию "реальным спасением от тяжёлых течений болезни и летальных исходов".

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