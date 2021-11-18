Новогоднего представления в Кремлёвском дворце не будет из-за пандемии

В Кремле отменили новогоднее представление. Это связано с ситуацией с COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости в управделами президента.

Тем временем на сайте Кремлёвской ёлки идут продажи билетов на представления. Они начнутся 24 декабря.

"Для этого они создают красивые декорации, специально шьют костюмы и пишут прекрасную музыку. Новогодняя ёлка в Кремле станет приятным сюрпризом для всех маленьких гостей. Никто заранее не знает, какой сюжет будет показан в спектакле", — говорится в сообщении.

В этом году россияне будут отдыхать в Новый год с 31 декабря по 9-ое января 2022 года.

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