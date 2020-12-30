В новогоднюю ночь доступ на Красную площадь будет ограничен

31 декабря с 18:00 доступ на Красную площадь будет ограничен. Такие ограничения вызваны эпидемиологической ситуацией в городе.

"В связи с пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены", — пояснили РИА "Новости" в пресс-слеужбе Департамента региональный безопасности и противодействия коррупции.

Уточняется, что каток на Красной площади 31 декабря будет открыт до 19:00.

Сотрудники департамента поздравили жителей и гостей столицы в наступающим Новым годом и Рождеством и рекомендовали отказаться от посещения мест массового скопления людей.

Ранее "Правда. Ру" писала, что московские кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь.