В нескольких регионах России будет аномально холодная погода - Вильфанд

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура ниже нормы опустится в Тюменской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Челябинской областях, республике Коми и Ненецком автономном округе.

Там будет до минус 30 градусов.

"Аномалии будут до 8-10 градусов. В Тюменской области прогнозируется до -27…-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21…-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С", — рассказал Вильфанд.

Температура будет ниже нормы на 7-13 градусов в Ненецком автономном округе и Коми. Также померзнуть придётся жителям Урала: температура будет ниже нормы на 4-8 градусов в Свердловской и Челябинской областях.

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