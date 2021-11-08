Вильфанд предупредил о похолодании и гололёде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с Pravda.Ru о погоде в Москве на ближайшие дни.

"С завтрашнего дня происходят резкие изменения. Температура понизится сразу на 7-8 градусов. И ближайшая ночь будет неблагоприятная. Ожидаются, во-первых, осадки во всех трёх фазах: уже ночью дождь, мокрый снег и снег. Гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений уже нынешней ночью", — заявил специалист.

Также он отметил, что во вторник, девятого ноября, произойдёт дальнейшее понижение температуры. Вечером этого дня она составит минус пять градусов, появится "гололёдица", добавил эксперт. Он призвал жителей Москвы быть внимательнее, поскольку реагенты для таяния льда не рассыпают возле домов.

"Дальше, 10-го числа, гребень высокого давления будет определять погоду. Уже и солнышко появится. Но это будет такое зимнее солнце, которое светит, но не греет. Среда будет самым холодным днём этой недели, поскольку температура прогнозируется такая: ночью минус 3-5 в Москве", — сказал Вильфанд.

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