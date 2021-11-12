В ближайшие два месяца Москва выпустит "зелёные" облигации для физлиц

В ближайшие два месяца Москва снова разместит на бирже "зелёные" облигации, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В прошлый раз наиболее востребованы они оказались среди физлиц, поэтому в этот раз будут ориентированы только на таких инвесторов.

В мае 2021 года, когда Москва впервые вышла на биржу с "зелёными" долговыми бумагами, физические лица проявили большую активность по их приобретению в сравнении с юридическими лицами и ИП. Тогда спрос превысил предложение на 60%.

"Мы получили более выгодные условия, чем даже ожидали, поэтому в ближайший месяц-два выпустим отдельный "зелёный" займ, но уже исключительно для населения, потому что оно проявило активную позицию и инвестировало в наши бумаги порядка 600 млн рублей", — уточнил Владимир Ефимов.