"Офицеры России" предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала Казанцева

Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Герой России Сергей Липовой предложил назвать одну из улиц города Каспийска именем Героя России генерала армии Виктора Казанцева. Инициатива прозвучала во время визита делегации "Офицеров России" в Республику Дагестан.

Липовой в своём выступлении отметил, что генерал Казанцев прошёл путь от суворовского училища до командования войсками СКВО. Группировкой федеральных войск генерал командовал с августа 1999 по апрель 2000 года.

"Под его непосредственным руководством были спланированы и успешно реализованы десятки операций, которые позволили освободить территорию Дагестана от банд международных террористов. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, Казанцеву было присвоено звание Героя России", — заявил Липовой.

Глава "Офицеров России" добавил, что в Дагестане чтят память генерала Казанцева и посвящают стихи и песни.

"Генерала считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящают стихи и песни. Можно сказать, что он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский по аналогии с Суворовым-Рымникским", — добавил Липовой.

Дагестан поддержит инициативу "Офицеров России"

Глава Дагестана Сергей Меликов, что вопрос уже обсуждался в республике, но административным решением переименовать улицу нельзя. Он поблагодарил "Офицеров России" за инициативу и пообещал её поддержать.

"У нас строят жильё для личного состава Каспийской флотилии, и было бы правильным сделать так, чтобы одна из улиц именно в этом военном городке была названа в честь Виктора Казанцева. Присвоение улице имени Героя России будет беречь память о тех, кто боролся с международным терроризмом и освобождал Дагестан от незаконных бандформирований", — заявил Меликов.