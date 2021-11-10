В армии России появятся новые боевые машины - "терминаторы"

Первая рота с машинами поддержки танков "Терминатор" появится 1 декабря на вооружении Центрального военного округа. Об этом сообщил командующий генерал-полковник Александр Лапин.

"Боевая машина поддержки танков — очень эффективная, равных по огневой мощности по такому классу этой машине нет", — сказал Лапин.

"Терминатор" - гусеничная машина, которая может поражать танки и БМП, а также вести борьбу с вертолетами и низколетящими самолетами.

В роте пока будет 9 боевых машин.

Планируется, что через год уже будет целый батальон таких "терминаторов".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.